garlasco da nuove testimonianze si accendono i riflettori sulla casa della nonna di chiara

Una condanna definitiva, quella nei confronti dell'allora fidanzato Alberto Stasi. E una nuova inchiesta, quella che vede indagato Andrea Sempio, che potrebbe rimettere tutto in discussione e riscrivere completamente la storia del delitto di Garlasco. A distanza di oltre diciotto anni, sull'omicidio di Chiara Poggi continuano a emergere nuovi particolari. Novità che potrebbero arrivare sia dalla nuova Bpa dei carabinieri del Ris di Cagliari - ossia la ricostruzione della possibile dinamica del delitto attraverso l'analisi delle tracce di sangue - che dai risultati dell'incidente probatorio in corso di fronte al gip del tribunale di Pavia, con la genetista incaricata dal magistrato che, con i calcoli biostatici, ha rilevato la possibile compatibilità del Dna trovato sulle unghie della vittima con quello della linea paterna di Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

