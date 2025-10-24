Cronaca risultato e gol mentre Rohl subisce la sconfitta nella prima partita
2025-10-23 21:30:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Rangers iniziarono male l’era di Danny Rohl. Danny Rohl ha subito una pesante sconfitta nella sua prima partita alla guida dei Rangers, battuti 3-0 da Brann in Europa League. Rohl è stato finalmente confermato come sostituto del defunto Russell Martin a seguito di una ricerca che ha visto Steven Gerrard e Kevin Muscat ritirarsi dalla contesa, ma il miserabile inizio di stagione dei Rangers è continuato in Norvegia. Jack Butland ha effettuato una serie di parate nel primo tempo per i Rangers, ma non ha potuto fare nulla per impedire a Emil Kornvig di trasformare il gol di apertura al 40? in una porta vuota dopo che il tiro di Bard Finne si è insinuato sulla sua traiettoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il giovane, controllato dai militari, è risultato positivo all’alcol test e trovato in possesso di una balestra. Per lui denuncia, ritiro della patente e fermo del veicolo. #news #Forino #Cronaca #controlli Approfondisci: - facebook.com Vai su Facebook
NFL, risultati e cronaca monday night settima giornata, le vittorie di Detroit e Seattle - X Vai su X
Nizza-Roma 1-2, risultato finale della partita di Europa League: gol di N’Dicka e Mancini, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
Psv Eindhoven-Napoli 6-2, gol e highlights: la squadra di Conte crolla in Olanda - 2, gol e highlights: la squadra di Conte crolla in Olanda ... Riporta sport.sky.it
Serie A, il Milan si prende la vetta: Fiorentina ribaltata da Leao - Il posticipo serale della settima giornata di Serie A ha visto il Milan battere in rimonta la Fiorentina, grazie alla doppietta di Leao ... Scrive sportnotizie24.com