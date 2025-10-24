Cronaca risultato e gol mentre Rohl subisce la sconfitta nella prima partita

2025-10-23 21:30:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Rangers iniziarono male l’era di Danny Rohl. Danny Rohl ha subito una pesante sconfitta nella sua prima partita alla guida dei Rangers, battuti 3-0 da Brann in Europa League. Rohl è stato finalmente confermato come sostituto del defunto Russell Martin a seguito di una ricerca che ha visto Steven Gerrard e Kevin Muscat ritirarsi dalla contesa, ma il miserabile inizio di stagione dei Rangers è continuato in Norvegia. Jack Butland ha effettuato una serie di parate nel primo tempo per i Rangers, ma non ha potuto fare nulla per impedire a Emil Kornvig di trasformare il gol di apertura al 40? in una porta vuota dopo che il tiro di Bard Finne si è insinuato sulla sua traiettoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com