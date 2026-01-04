Crans Montana quarta vittima italiana | identificata Chiara Costanzo

È stata identificata Chiara Costanzo, quarta vittima italiana nell'incidente di Crans Montana. La sua scomparsa si aggiunge a un quadro di dolore condiviso tra amici e familiari, mentre si susseguono momenti di memoria e riflessione. Le immagini di fiori e le note di Hallelujah testimoniano il dolore silenzioso di una comunità colpita da questa tragedia.

Una marcia silenziosa, i fiori davanti a un bar bruciato, le note di Hallelujah che riempiono l’aria gelida. E poi, nel dolore già immenso, un altro nome che si aggiunge alla lista. Una giovane vita spezzata, lontano da casa, in una notte che nessuno dimenticherà. Il rogo del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, continua ad allungare l’elenco delle sue vittime. Tra i volti, i sogni e le storie fermate per sempre da quelle fiamme, ora c’è anche quello di una ragazza italiana, sorridente e piena di futuro, partita per una vacanza che si è trasformata in incubo. >> “Lo hanno fatto per i soldi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è Chiara Costanzo Leggi anche: Crans-Montana, Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata. Fiato sospeso per Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incendio a Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è la milanese Chiara Costanzo; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Crans-Montana, ambasciatore Cornado: Quarta vittima italiana identificata; Inferno a Crans-Montana, la Svizzera dichiara il lutto nazionale venerdì 9 gennaio. Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Quarta vittima italiana identificata" - Ieri sono state identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini. msn.com

Crans-Montana, Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata. Ambasciatore Cornado, non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile - C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans- gazzettadiparma.it

Chiara Costanzo, chi era la quarta vittima italiana identificata a Crans-Montana. L'amicizia con Achille Baroni e lo stesso tragico destino - Andrea se lo sentiva, sua figlia Chiara Costanzo è morta la notte di Capodanno nell'incendio del bar Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera. msn.com

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

