Crans-Montana identificata la quarta vittima italiana | è Chiara Costanzo

A Crans-Montana è stata identificata la quarta vittima italiana dell’incendio al bar Le Constellation: si tratta di Chiara Costanzo. Con questa notizia, il bilancio delle vittime sale a 24, come comunicato dalla polizia svizzera. La comunità e le autorità continuano a seguire con attenzione gli sviluppi dell’incidente, che ha causato un grave lutto tra le persone coinvolte.

Sale a 24 il numero delle vittime dell’incendio al bar Le Constellation a Crans-Montana identificate dalla polizia svizzera. Oltre ai tre italiani già confermati nella notte, gli altri sono quattro cittadine svizzere di 18, due di 15 e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31, 20, 18, 17 e due di 16 anni; un rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un turco. Confermata l’identità dei sedicenni italiani Achille Barosi, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini. ”Una quarta vittima italiana è stata identificata, si tratta di Chiara Costanzo. La famiglia è stata avvisata. Il bilancio per quanto riguarda gli italiani è di 4 vittime, 14 feriti e due dispersi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

