Crans-Montana Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata Fiato sospeso per Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi

A Crans-Montana, in Svizzera, sono state identificate 25 vittime dell’incendio alla Bar Le Constellation, avvenuto la notte di Capodanno. Tra queste, Chiara Costanzo rappresenta la quarta vittima italiana riconosciuta. Restano in sospeso le sorti di Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e fare luce sull’accaduto.

Sale a 25 il numero delle vittime dell'incendio scoppiato ala Bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno, identificate. I loro corpi sono stati. Crans-Montana, identificate 25 vittime su 40. «C'è un altro italiano». Fiato sospeso per Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi Crans-Montana, all'appello mancano Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi. Ma le speranze sono poche Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana; Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: "Ora che mia figlia non c'è più voglio giustizia"; Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c'è più»; Andrea Costanzo, padre di una delle vittime di Crans-Montana: «La speranza, poi la chiamata per identificare Chiara. Ora mia figlia non c'è più». Crans-Montana, la notte della strage: il racconto di Giuseppe Giola e il coraggio che ha salvato vite - Montana: il drammatico racconto di Giuseppe Giola, sopravvissuto alla strage della discoteca e ignaro del destino delle sue amiche Chiara Costanzo e Francesca Nota.

Crans-Montana, mentre le indagini sono in corso, il padre di Chiara Costanzo annuncia: «Mia figlia non c’è più» - La sedicenne Chiara Costanzo è tra le vittime della tragedia di Capodanno. panorama.it

Crans Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso» - Chiara Costanzo, sedicenne milanese, è una dei giovani ancora dispersi dopo la strage a Crans Montana. ilgazzettino.it

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

