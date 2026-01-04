L’ospedale Niguarda di Milano ha richiesto l’assistenza della farmacia Villa Scassi di Genova per un intervento urgente. Si tratta dell’invio di quindici flaconi di estratto di bromelina, un farmaco esclusivo e di particolare importanza clinica, dal valore di circa 20 mila euro. Questa collaborazione tra le due strutture evidenzia l’importanza della rete tra ospedali per garantire la disponibilità di farmaci specialistici in situazioni di emergenza.

La farmacia dell’ospedale Niguarda di Milano ha richiesto il supporto della farmacia dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, a Genova, per l’invio urgente di un farmaco esclusivo e specifico: parliamo di quindici flaconi di estratto di bromelina, per un costo complessivo di 20 mila euro, non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Crans-Montana, l'ospedale Niguarda chiede aiuto al Villa Scassi per un farmaco esclusivo

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, domenica mattina in arrivo al Villa Scassi una 55enne ustionata

Leggi anche: Crans Montana, in arrivo in Italia altri sei feriti. Genova offre Villa Scassi per le cure

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans-Montana, Bertolaso: in corso trasferimento altri italiani feriti; Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici; Crans-Montana, il bollettino medico per i feriti dall'ospedale Niguarda - La diretta; Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda.

Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza» - Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte. vanityfair.it