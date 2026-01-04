Crans-Montana l' ospedale Niguarda chiede aiuto al Villa Scassi per un farmaco esclusivo
L’ospedale Niguarda di Milano ha richiesto l’assistenza della farmacia Villa Scassi di Genova per un intervento urgente. Si tratta dell’invio di quindici flaconi di estratto di bromelina, un farmaco esclusivo e di particolare importanza clinica, dal valore di circa 20 mila euro. Questa collaborazione tra le due strutture evidenzia l’importanza della rete tra ospedali per garantire la disponibilità di farmaci specialistici in situazioni di emergenza.
La farmacia dell’ospedale Niguarda di Milano ha richiesto il supporto della farmacia dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, a Genova, per l’invio urgente di un farmaco esclusivo e specifico: parliamo di quindici flaconi di estratto di bromelina, per un costo complessivo di 20 mila euro, non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, domenica mattina in arrivo al Villa Scassi una 55enne ustionata
Leggi anche: Crans Montana, in arrivo in Italia altri sei feriti. Genova offre Villa Scassi per le cure
Crans-Montana, Bertolaso: in corso trasferimento altri italiani feriti; Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici; Crans-Montana, il bollettino medico per i feriti dall'ospedale Niguarda - La diretta; Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda.
Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza» - Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte. vanityfair.it
Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici - Due dei tre ragazzi ricoverati ieri sera sono stati già sottoposti a interventi chirurgici. vanityfair.it
Sofia Donadio, arrivata al Niguarda la 15enne tra i feriti di Crans-Montana: l'angoscia dei compagni del liceo e il ponte aereo - Montana, la quindicenne è stata trasportata in elicottero ... msn.com
“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook
Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.