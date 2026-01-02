crans montana in arrivo in italia altri sei feriti genova offre villa scassi per le cure

Crans-Montana si prepara ad assistere altri sei feriti provenienti dall’Italia. Nel frattempo, l’ospedale Villa Scassi di Genova si rende disponibile per offrire le cure necessarie. L’impegno delle autorità e delle strutture sanitarie mira a garantire un supporto rapido ed efficace, in un momento di particolare difficoltà per le persone coinvolte.

"Abbiamo dato piena disponibilità per garantire supporto operativo in seguito alla tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans-Montana. Presso l'ospedale Villa Scassi, a Genova, è attivo un centro di riferimento internazionale per questo tipo di eventi e sono stati messi a disposizione posti letto sia di terapia intensiva sia di sub-intensiva". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità della Liguria, Massimo Nicolò, evidenziando come "siamo in costante contatto con la Farnesina, la Protezione Civile regionale che si è attivata immediatamente con l'assessore Giampedrone e la Croce Rossa; domani potrebbero arrivare presso la nostra struttura feriti che necessitano di cure urgenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

