Strage di Crans-Montana domenica mattina in arrivo al Villa Scassi una 55enne ustionata

Domenica mattina, al Villa Scassi di Genova, è previsto l’arrivo di una donna italiana di 55 anni, gravemente ustionata, proveniente da Crans-Montana. L’elicottero del 118 Liguria, con Paolo Frisoni a bordo, la trasporterà al Centro Grandi Ustioni del dottor Perniciaro per le cure adeguate. L’intervento si rende necessario a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente occorso in Svizzera.

MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 04/01: «BRINDISI SU VENEZUELA E STRAGE CRANS-MONTANA, TORNA IL CASO GARLASCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - Domani, domenica 4 gennaio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato agli aggiornamenti sulla cr ... agenziagiornalisticaopinione.it

Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. Tajani: “Identificati 6 cadaveri. Non sono connazionali”. I proprietari del Le ... - Le famiglie sospese fra angoscia e speranza, la 15enne Sofia trasferita al Niguarda di Milano: è la paziente più grave. quotidiano.net

Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

