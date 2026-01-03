Strage di Crans-Montana domenica mattina in arrivo al Villa Scassi una 55enne ustionata
Domenica mattina, al Villa Scassi di Genova, è previsto l’arrivo di una donna italiana di 55 anni, gravemente ustionata, proveniente da Crans-Montana. L’elicottero del 118 Liguria, con Paolo Frisoni a bordo, la trasporterà al Centro Grandi Ustioni del dottor Perniciaro per le cure adeguate. L’intervento si rende necessario a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente occorso in Svizzera.
Si mobilita l’elicottero del 118 Liguria con Paolo Frisoni. La donna, italiana, 55 anni, verrà portata al Centro Grandi Ustioni del dottor Perniciaro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
