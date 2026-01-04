Crans Montana identificata quarta vittima italiana | è Chiara Costanzo

A Crans Montana è stata identificata come quarta vittima italiana Chiara Costanzo. L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, sottolinea che si tratta di una tragedia evitabile, evidenziando anche la mancanza di ancora di Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire le cause di questa tragedia e di supportare le famiglie colpite.

"Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile", scandisce Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano in Svizzera, ricordando che manca ancora l'identificazione degli ultimi due italiani dispersi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. Ieri sono state identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini. Dall'ambasciatore italiano in Svizzera arriva l'ufficialità del decesso della 16enne residente a Milano, alunna dell'istituto Moreschi e ginnasta a livello agonistico. Identificate altre 16 vittime, ci sono due italiani. "Eri un raggio di luce". Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata. Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno.

Chiara Costanzo è morta: identificata la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana - Dall'ambasciatore italiano in Svizzera arriva l’ufficialità del decesso della 16enne residente a Milano, alunna dell’istituto Moreschi e ginnasta a livello agonistico ... msn.com

Crans Montana, sale a 4 il numero delle vittime italiane: identificata la 16enne Chiara Costanzo - Identificate altre 16 vittime, ci sono due italiani Oltre ai tre ... ilgazzettino.it

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

