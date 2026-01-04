Crans Montana i prezzi del ?Le Constellation? | 100 euro per l' ingresso a Capodanno 300 per una bottiglia di vodka

A Crans Montana, presso il locale Le Constellation, i prezzi per la serata di Capodanno erano di circa 100 franchi svizzeri per l’ingresso e 300 franchi per una bottiglia di vodka. Questo locale è tristemente ricordato per l’incidente in cui hanno perso la vita oltre 40 persone durante quell’evento. Una riflessione sulle circostanze e sui costi associati a quella tragica notte.

Al Le Constellation di Crans Montana la serata di Capodanno, dove hanno perso la vita oltre 40 persone, costava 100 franchi svizzeri solo per l'ingresso, più o meno un centinaio di.

