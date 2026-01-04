Crans-Montana grave il calciatore eroe Tahirys Dos Santos | era tornato tra le fiamme per salvare la fidanzata

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore dell’FC Metz, è rimasto ferito gravemente nell’incendio del Constellation a Crans-Montana. Conosciuto per il suo talento nel calcio, è diventato anche simbolo di coraggio, avendo tentato di salvare la fidanzata tra le fiamme. La sua vicenda evidenzia la drammatica realtà dell’incidente e il valore di chi si è messo in gioco in situazioni di emergenza.

Dal campo al fuoco: chi è Tahirys Dos Santos. Il suo nome figura tra quello dei feriti gravi dell'incendio del Constellation di Crans-Montana, ma Tahirys Dos Santos, 19 anni, calciatore dell' FC Metz, è molto di più di una vittima. Nella notte di Capodanno, mentre il locale si trasformava in un inferno di fiamme e fumo, il giovane ha compiuto un gesto che oggi lo colloca tra gli eroi silenziosi della tragedia. Terzino sinistro, ancora senza esordio tra i professionisti ma già nel giro della prima squadra, Dos Santos si trovava nel bar quando è divampato l'incendio che ha causato circa 40 morti e oltre 120 feriti.

