Chi è Tahirys Dos Santos il calciatore gravemente ferito a Crans-Montana | Il suo sogno è in pericolo
Tahirys Dos Santos, calciatore coinvolto nell’incendio di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, è rimasto gravemente ferito. L’incidente, che ha causato numerose vittime, ha comportato ustioni estese e il suo trasferimento in Germania per le cure. La sua situazione preoccupa molto, poiché il grave infortunio mette a rischio il suo futuro sportivo e personale.
Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato a Crans-Montana durante la notte di Capodanno che ha provocato 47 morti e 155 feriti: ustioni estese, trasferimento in Germania e grande apprensione per il suo futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Un viaggio tra le sonorità brasiliane con il Duo Dos Santos e Bianchetti
Leggi anche: Emanuele Galeppini, chi è il giovanissimo golfista disperso a Crans-Montana. Il padre: “Ho girato gli ospedali, non c’è”
Tahirys Dos Santos (FC Metz) grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana.
Tahirys dos Santos, calciatore 19enne del Metz, è rimasto coinvolto nel tragico incendio di Crans-Montana, che ha colpito la Svizzera durante la notte di capodanno. Un bilancio che al momento conta 47 morti e 112 feriti. Tra questi anche il ragazzo francese, c - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.