Chi è Tahirys Dos Santos il calciatore gravemente ferito a Crans-Montana | Il suo sogno è in pericolo

Tahirys Dos Santos, calciatore coinvolto nell’incendio di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, è rimasto gravemente ferito. L’incidente, che ha causato numerose vittime, ha comportato ustioni estese e il suo trasferimento in Germania per le cure. La sua situazione preoccupa molto, poiché il grave infortunio mette a rischio il suo futuro sportivo e personale.

