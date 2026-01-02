Chi è Tahirys Dos Santos il calciatore gravemente ferito a Crans-Montana | Il suo sogno è in pericolo

Tahirys Dos Santos, calciatore coinvolto nell’incendio di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, è rimasto gravemente ferito. L’incidente, che ha causato numerose vittime, ha comportato ustioni estese e il suo trasferimento in Germania per le cure. La sua situazione preoccupa molto, poiché il grave infortunio mette a rischio il suo futuro sportivo e personale.

Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato a Crans-Montana durante la notte di Capodanno che ha provocato 47 morti e 155 feriti: ustioni estese, trasferimento in Germania e grande apprensione per il suo futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Tahirys Dos Santos (FC Metz) grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana.

