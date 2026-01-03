Strage Crans-Montana | Sofia e i suoi compagni a Milano il dramma della terza D

La strage di Crans-Montana ha segnato profondamente Sofia e i suoi compagni della terza D del liceo Virgilio di Milano, trasformando un momento di crescita in un’esperienza difficile da dimenticare. Questo episodio ha coinvolto non solo un gruppo di studenti, ma ha aperto una riflessione più ampia sulla fragilità e la solidarietà all’interno della comunità scolastica. Un evento che rimarrà impresso nella memoria di molti e che richiede attenzione e sensibilità.

Il dramma di quattro ragazzi, amici a scuola e fuori, che è diventato quello di un intero liceo, il Virgilio di Milano. L'istituto vive giorni e ore di angoscia per la sorte di quattro studenti, due ragazze e due ragazzi tra i 15 e i 16 anni della terza D, che sono rimasti gravemente feriti nella strage di Crans-Montana durante la festa al locale Le Constellation. Francesca e Sofia, le amiche.

