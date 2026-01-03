Chi è Sofia Prosperi 15 anni dispersa a Crans-Montana | italo-svizzera studentessa all’International School Era con tre compagni di classe

Sofia Prosperi, 15 anni, studentessa italo-svizzera dell’International School di Como, è attualmente dispersa a Crans-Montana. Era con tre compagni di classe durante le festività di Capodanno, mentre si trovavano nella località svizzera. La vicenda ha coinvolto almeno altri tre ragazzi coetanei provenienti da Como, tutti in vacanza nella zona. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulle ricerche e sulla situazione dei giovani.

Como – Sono almeno quattro i ragazzi provenienti da Como rimasti coinvolti nel rogo di Crans Montana, coetanei di 15 anni, tutti compagni della International School of Como di Fino Mornasco, in vacanza per festeggiare il Capodanno nella località svizzera dove almeno uno di loro soggiornava abitualmente. Due sarebbero rimasti illesi, usciti miracolosamente dal rogo del locale nella notte di Capodanno, uno è stato ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Niguarda nella giornata di venerdì, trasportato d’urgenza con uno dei voli del ponte aereo tra la Svizzera e Milano che riporta a casa i giovanissimi feriti di Crans Montana, ma la quarta, unica ragazza del gruppo, risulta al momento dispersa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è Sofia Prosperi, 15 anni, dispersa a Crans-Montana: italo-svizzera, studentessa all’International School. “Era con tre compagni di classe” Leggi anche: Sofia, chi è la sesta dispersa di Crans-Montana: italo-svizzera, 15 anni, era al pub con le amiche Leggi anche: Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sofia, 15 anni, l’italiana del Canton Ticino. Alla festa di Crans con le amiche - Svizzera, famiglia di origine romana, Sofia Prosperi è l’ultimo nome comparso nella lista dei dispersi. repubblica.it

Crans-Montana, Sofia Prosperi dispersa: chi è la 15enne italo-svizzera di famiglia romana - svizzera di soli 15 anni, aggiunta all'elenco solo in un secondo momento. ilmessaggero.it

Vite disperse Si teme per sei giovanissimi non ancora rintracciati. L’ ultimo nome è quello di Sofia Prosperi. Trai 14 feriti italiani, è grave una 15enne di Biella. L'arrivo al Niguarda di altri ragazzi ustionati. x.com

