Crans-Montana chi sono le sei vittime italiane

A Crans-Montana, è stata confermata l’identità delle sei vittime italiane decedute nel incendio del locale ‘Le Constellation’ durante la notte di Capodanno. La notizia rappresenta un momento di dolore e di riflessione per le famiglie coinvolte e per la comunità italiana all’estero.

È stata completata l'identificazione delle sei vittime italiane morte nel rogo del ' Le Constellation ', avvenuto la notte di Capodanno, a Crans Montana, in Svizzera. La conferma arriva dall'ambasciatore svizzero in Italia, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro precedentemente identificati, il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il quasi diciassettene genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo, dovrebbero quindi aggiungersi la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi ed il sedicenne romano Riccardo Minghetti. C'è chi stringendosi nel dolore degli altri familiari, per fortuna ha avuto un destino diverso: "Mia figlia doveva andare" a Le Constellation, "ha avuto un contrattempo e non è più andata".

