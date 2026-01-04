Tajani annuncia | Sono sei le vittime italiane di Crans-Montana tutte accertate

Il governo italiano ha confermato che sono sei le vittime italiane nel tragico incendio del pub Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno. La notizia è stata annunciata dal ministro Tajani, che ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell'incendio e garantire supporto alle persone colpite.

Sono sei le vittime italiane accertate nel rogo del pub Le Constellation a Crans-Montana, scoppiato durante i festeggiamenti di Capodanno. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al Tg2, chiarendo che l'identificazione è ormai definitiva e che le autorità italiane e svizzere sono in costante coordinamento. «Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate», ha dichiarato Tajani, spiegando che le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato messo a disposizione dall' Aeronautica militare. Parallelamente, proseguono le operazioni per il trasferimento dei feriti, che verranno accompagnati nei prossimi giorni negli ospedali italiani.

