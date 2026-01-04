Coppa d' Africa Senegal e Mali volano ai quarti di finale

La fase a eliminazione diretta della Coppa d'Africa 2026 in Marocco si avvicina ai quarti di finale, con le squadre di Senegal e Mali che avanzano dopo aver superato gli ottavi di finale. La competizione prosegue con incontri che promettono grande interesse e tensione, segnando un momento importante nel torneo continentale di calcio.

Milano, 4 gennaio 2026 - La Coppa d'Africa in Marocco entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta e i primi due ottavi di finale si fanno più che guardare. Senegal e Mali sono le prime nazionali a staccare il biglietto per i quarti, eliminando rispettivamente Sudan e Tunisia. A Tangeri il Senegal conferma il proprio status ribaltando un avvio shock contro un Sudan coraggioso. A sorprendere tutti sono infatti i Falchi, che passano in vantaggio dopo appena sei minuti con una giocata splendida di Abdallah: destro a giro dal limite che si infila all'incrocio, imprendibile per Mendy. La reazione del Senegal.

