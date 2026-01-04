Concorso pubblico annullato Era contestato dall’opposizione

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha deciso di annullare un concorso pubblico precedentemente avviato. La scelta è stata adottata dalla commissaria prefettizia Rita Stentella e si inserisce nel contesto di contestazioni sollevate dall’opposizione. La decisione mira a garantire trasparenza e regolarità nelle procedure amministrative. Restano da chiarire le motivazioni specifiche che hanno portato a questa sospensione.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha annullato un concorso pubblico già avviato, con un provvedimento adottato dalla commissaria prefettizia Rita Stentella. La decisione è contenuta in una deliberazione che dispone la revoca della programmazione assunzionale, motivata da ragioni di pubblico interesse, senza richiamare esplicitamente le contestazioni sollevate nelle settimane precedenti sul ruolo del presidente della commissione esaminatrice. Il concorso era finito nel mirino dell' opposizione consiliare all'inizio del mese scorso, dopo la caduta dell'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Antonio Spazzafumo.

