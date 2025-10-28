Concorso pubblico nel mirino L’opposizione attacca il Comune | Esclusi i candidati esterni

I consiglieri comunali Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci hanno presentato una nuova interrogazione che solleva pesanti dubbi sulla gestione della cosa pubblica da parte dell’attuale amministrazione. Questa volta nel mirino c’è il bando per dirigente tecnico pubblicato il 15 ottobre. "Non è un normale concorso pubblico - denuncia Cicogna – ma un concorso completamente riservato che esclude a priori qualsiasi candidato esterno. Sembra fatto apposta per garantire il posto a qualcuno che sta già dentro il palazzo. Il problema è semplice da capire: la legge prevede che nei concorsi pubblici si possa riservare al massimo la metà dei posti al personale interno, ma qui hanno fatto un concorso interamente riservato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

