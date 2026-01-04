Codacons contro ampliamento porto | allarme per spiagge e Costiera

Il Codacons si oppone all’ampliamento del porto commerciale di Salerno, evidenziando i potenziali rischi per le spiagge e la Costiera Amalfitana. In vista della manifestazione e del dossier inviato all’Unesco, l’associazione sottolinea l’importanza di tutelare il patrimonio naturale e turistico della zona, richiedendo una valutazione approfondita sugli impatti ambientali e paesaggistici del progetto.

Il Codacons scende in campo contro l'ampliamento del porto commerciale: manifestazione a Salerno, dossier all'Unesco e denuncia dei rischi per spiagge e Costiera. L'Avv. Matteo Marchetti, Presidente del Codacons Campania, evidenzia che " il Codacons è sempre presente quando si tratta di difendere l'ambiente ed attualmente è presente nel processo penale più importante d'Italia per disastro ambientale per plastica in mare che è il processo per i famigerati dischetti di plastica e – continua Marchetti – non ci fermeremo mai su questo punto, la costiera deve essere salvata, perché patrimonio dell'umanità".

