Porto di Salerno il Codacons scende in campo contro l’ampliamento | A rischio spiagge ambiente e diritti dei cittadini

Il Porto di Salerno è al centro di un acceso dibattito riguardo all’ampliamento proposto. Il Codacons Salerno ha deciso di opporsi ufficialmente, evidenziando i rischi che l’intervento potrebbe comportare per le spiagge, l’ambiente e i diritti dei cittadini. La questione riguarda la tutela degli spazi pubblici e la salvaguardia delle risorse naturali, elementi fondamentali per la comunità locale e il patrimonio collettivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Codacons Salerno aderisce ufficialmente alla battaglia contro l'ampliamento del porto commerciale, sollevando forti perplessità su un progetto che, secondo l'associazione, rischia di compromettere in modo irreversibile gli ultimi spazi pubblici costieri ancora accessibili ai cittadini. Nel mirino finiscono in particolare le spiagge pubbliche a ridosso del molo e il possibile ridimensionamento del litorale di Marina di Vietri sul Mare e Cetara, aree di grande valore paesaggistico e ambientale. Secondo il Codacons, sacrificare questi tratti di costa in nome di un presunto sviluppo economico appare una scelta priva di una reale visione strategica e di adeguati criteri di sostenibilità.

