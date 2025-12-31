La Cna di Reggio Emilia valuta positivamente la Legge di Bilancio 2026 approvata dalla Camera dei Deputati, sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente il sostegno alle imprese. Il giudizio, tuttavia, rimane moderato, evidenziando l’importanza di interventi che possano favorire una ripresa stabile e sostenibile per il tessuto imprenditoriale locale.

"Bene, ma non benissimo". E’ il giudizio espresso da Cna Reggio Emilia sulla Legge di Bilancio 2026 approvata dalla Camera dei Deputati poco fa. L’iter parlamentare della manovra ha prodotto alcuni miglioramenti auspicati da Cna. Tra i principali, l’estensione al 2024 della detassazione degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e la cancellazione delle limitazioni all’utilizzo dei crediti d’imposta. Per la Confederazione è un segnale di attenzione anche la destinazione di risorse alla exit strategy della vecchia Transizione 5.0. Tuttavia, è urgente a breve un chiarimento normativo al fine di assicurare che tutte le imprese che hanno presentato domanda di contributo entro i termini e rispettando i criteri, abbiano la garanzia di accesso al beneficio secondo le modalità iniziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manovra, Cna: "Più sostegno alle imprese"

