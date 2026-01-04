Chirurgia cerebrale svolta hi-tech | una scansione 3D guida il bisturi

Nel campus di Rochester, Minnesota, la Mayo Clinic ha sviluppato una tecnologia di scansione 3D per la chirurgia cerebrale. Questa innovazione permette ai neurochirurghi di operare con maggiore precisione e sicurezza, migliorando l’efficienza delle procedure complesse. La soluzione rappresenta un passo avanti nell’applicazione di tecnologie avanzate in campo medico, offrendo nuove possibilità nel trattamento delle patologie cerebrali.

Nel cuore del campus di Rochester, Minnesota, un gruppo di ricercatori della Mayo Clinic ha messo a punto una tecnologia di scansione 3D che promette di trasformare il modo in cui i neurochirurghi navigano dentro il cervello umano, rendendo operazioni complesse più sicure, più rapide e, soprattutto, incredibilmente precise. «Questa è una pietra miliare», afferma Jaeyun Sung, Ph.D. bioingegnere computazionale presso la Mayo Clinic, «non stiamo solo migliorando ciò che già conosciamo, stiamo ripensando il modo in cui pensiamo alla precisione chirurgica». Nei laboratori dove ingegneria, informatica e neurochirurgia si intrecciano quotidianamente, il gruppo ha sviluppato un sistema che sfrutta telecamere e tecniche di scansione con luce strutturata per creare un modello tridimensionale dettagliatissimo della testa del paziente, incluse le caratteristiche facciali e il telaio chirurgico usato per mantenerla immobile durante l’intervento. 🔗 Leggi su Panorama.it

