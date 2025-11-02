Chirurgia in 3D | in Inghilterra il primo volto ricostruito in modo artificiale
Un uomo di 75 anni del Devon, Dave Richards, è diventato protagonista di una storia che sembra uscita da un romanzo ma che è perfettamente reale: durante una gita in bicicletta è stato travolto da un guidatore ubriaco che lo ha trascinato sotto il veicolo, provocandogli gravissime lesioni tra cui ustioni di terzo grado su un lato del volto e del collo, la perdita dell’occhio sinistro e la frattura del bacino e di più costole. Dopo mesi di interventi chirurgici tradizionali, Dave è stato trasferito al Bristol 3D Medical Centre, dove gli è stata realizzata una protesi facciale completamente stampata in 3D, calibrata nei minimi dettagli: tono della pelle, colore dei capelli, simmetria del volto e adattamento ai movimenti naturali. 🔗 Leggi su Panorama.it
