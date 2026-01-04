Chiara Costanzo è morta ora è ufficiale | identificata dal Dna la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana

È stata confermata l’identificazione di Chiara Costanzo come quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana. La notizia, ufficializzata attraverso l’analisi del DNA, chiude un importante capitolo nelle indagini sulla tragedia avvenuta a Capodanno. La notizia rappresenta un passo fondamentale nel processo di ricostruzione e di comprensione di quanto accaduto.

Milano, 4 gennaio 2025 – Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana. Lo ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera. La prova del Dna. La 16enne di Arona residente a Milano, alunna dell’istituto Moreschi di via San Michele del Carso e atleta di ginnastica acrobatica, non è sopravvissuta alle ustioni rimediate nel rogo del Constellation, il locale andato a fuoco nella notte di Capodanno. Questa mattina, domenica 4 gennaio, attraverso la prova del Dna è arrivata l’ufficialità formale di quanto si era già saputo ieri, dopo che era stato accertato che i tre feriti ancora da identificare erano tutti e tre maschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

