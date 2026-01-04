Chiara Costanzo è morta | identificata la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana

Milano, 4 gennaio 2025 – Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana. Lo ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera. La 16enne di Arona residente a Milano, alunna dell’istituto Moreschi di via San Michele del Carso e atleta di ginnastica acrobatica, non è sopravvissuta alle ustioni rimediate nel rogo del Constellation, il locale andato a fuoco nella notte di Capodanno. Questa mattina, domenica 4 gennaio, attraverso la prova del Dna è arrivata l’ufficialità formale di quanto si era già saputo ieri, dopo che era stato accertato che i tre feriti ancora da identificare erano tutti e tre maschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Costanzo è morta: identificata la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è Chiara Costanzo Leggi anche: Crans Montana, quarta vittima italiana: identificata Chiara Costanzo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage di Crans-Montana Chiara è la prima vittima italiana L’incubo dei genitori | Vogliamo sapere dove sono i nostri figli; Crans-Montana identificata la prima vittima italiana! Solo sedici anni Chi è. Chiara Costanzo, chi era la quarta vittima italiana identificata a Crans-Montana. L'amicizia con Achille Baroni e lo stesso tragico destino - Andrea se lo sentiva, sua figlia Chiara Costanzo è morta la notte di Capodanno nell'incendio del bar Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera. msn.com

