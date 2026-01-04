Chi sono i feriti al Niguarda | i 3 compagni del Virgilio la mamma di Belluno il 14enne di Varese | Il dramma della terza D del liceo milanese
L’ospedale Niguarda di Milano ha accolto finora 11 persone coinvolte nel tragico incidente della terza D del liceo milanese. Tra i feriti ci sono i tre compagni del Virgilio, la madre di Belluno e un ragazzo di 14 anni di Varese. Oggi sono stati trasferiti il liceale Kaligdan Kean e Alessandra Galli De Min, che si trova con i figli. La situazione resta sotto stretta osservazione.
L'ospedale di Milano è la «porta» italiana delle cure e finora ha accolto 11 feriti. Oggi trasportati il liceale Kaligdan Kean (l'amico Leonardo Bove è ancora in Svizzera) e Alessandra Galli De Min, nel locale con i figli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
