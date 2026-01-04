Chi sono le sei giovani vittime italiane di Crans-Montana Al Niguarda altro studente del liceo Virgilio | ancora troppo grave il compagno di classe per il trasferimento – La diretta

Sono state identificate tutte e sei le vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Al momento, si conosce che uno studente del liceo Virgilio di Niguarda si trova ancora in condizioni troppo gravi per il trasferimento. La procura e le autorità italiane stanno seguendo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda che ha colpito profondamente diverse comunità.

Tutte le sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera sono state identificate. Lo ha comunicato l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro giovani già identificati, il bolognese di 16 anni Giovanni Tamburi, il milanese di 16 anni Achille Barosi, il genovese quasi 17enne Emanuele Galeppini e la milanese di 16 anni Chiara Costanzo, si aggiungono ora la 15enne italo-svizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Le nuove identificazioni riferite in mattinata riguardano, invece, quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni.

Sei le vittime italiane accertate nel rogo di Crans Montana, Erano tutti adolescenti - Il ministro Tajani: "Faremo di tutto per alleviare l'immenso dolore delle famiglie". huffingtonpost.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, identificati i primi 4 morti: sono giovani svizzeri tra i 16 e i 21 anni. In arrivo al Niguarda una ferita italiana – La diretta x.com

