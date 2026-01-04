Chelsea scelto il sostituto di Maresca! Il tecnico inglese è pronto a guidare i Blues tutti i dettagli

Il Chelsea ha scelto il nuovo allenatore in sostituzione di Maresca. Dopo un’attenta valutazione, il club britannico ha individuato il tecnico inglese che guiderà i Blues nella prossima stagione. Di seguito, i dettagli sulla scelta e le prime informazioni sul nuovo allenatore.

Chelsea, svolta in panchina: individuato il dopo Maresca! Il tecnico inglese è pronto a prendere in mano i Blues Il Chelsea accelera nella corsa al sostituto di Maresca e sembra aver individuato il profilo giusto. La dirigenza dei Blues, infatti, ha compiuto passi decisivi nelle ultime ore per chiudere l’accordo con Liam Rosenior. Il tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chelsea, scelto il sostituto di Maresca! Il tecnico inglese è pronto a guidare i Blues, tutti i dettagli Leggi anche: Palmer Chelsea: l’annuncio del tecnico dei Blues, Enzo Maresca conferma! Ecco quanto starà fermo il fantasista inglese Leggi anche: Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calcio: divorzio Maresca, per il Chelsea c'è Rosenior; Maresca-Chelsea: è finita ufficialmente, i motivi dietro l'addio del manager italiano e il possibile sostituto; Chelsea, scelto il sostituto di Maresca: arriva dallo Strasburgo; Chelsea, il probabile sostituto di Maresca è un nome a sorpresa: Allenatore poco convenzionale. Maresca lascia il Chelsea, torna in Italia: il sostituto è un ex CT - Le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane hanno portato Enzo Maresca a prendere una decisione inaspettata per il suo futuro. calciomercatonews.com

Maresca ha rifiutato 15 milioni dal Chelsea dopo l’addio: perché non ha voluto la buonuscita - Maresca ha lasciato il Chelsea senza ricevere nessun tipo di risarcimento: ha preferito non discutere i termini del suo contratto per andarsene subito ... fanpage.it

Avventura finita, Maresca lascia il Chelsea - Una notizia sorprendente, per tempi e contesto, ma non del tutto inattesa perché l'improvviso divorzio di Enzo Maresca dal Chelsea è la conseguenza di settimane di tensioni, scontri e incomprensioni ... ansa.it

Dopo le dimissioni di Maresca, i tifosi del Chelsea hanno deciso di organizzare una protesta contro la società I motivi di questa scelta nascono dalla linea societaria impostata da Behdad Eghbali che, secondo i tifosi, mette al primo posto il lato economico e f x.com

