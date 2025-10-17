Palmer Chelsea | l’annuncio del tecnico dei Blues Enzo Maresca conferma! Ecco quanto starà fermo il fantasista inglese

Cole Palmer dovrà restare fermo per altre sei settimane. A confermarlo è stato Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, in programma il .

