Centro storico piazze Milbitz e Raucci anfiteatro | il ' futuro' passa dall' accordo con l' Università
Santa Maria Capua Vetere si prepara a valorizzare il centro storico, includendo piazze Milbitz e Raucci e l’anfiteatro. L’amministrazione comunale ha approvato un accordo con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e tutela di questi spazi storici, favorendo un futuro più sostenibile e condiviso.
Santa Maria Capua Vetere punta alla rinascita dei suoi spazi più significativi. La giunta comunale ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per la stipula di una convenzione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.L’obiettivo è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
