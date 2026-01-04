Centro storico piazze Milbitz e Raucci anfiteatro | il ' futuro' passa dall' accordo con l' Università

Santa Maria Capua Vetere si prepara a valorizzare il centro storico, includendo piazze Milbitz e Raucci e l’anfiteatro. L’amministrazione comunale ha approvato un accordo con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e tutela di questi spazi storici, favorendo un futuro più sostenibile e condiviso.

Capodanno ’diffuso’ nel centro storico - Sarà un Capodanno “diffuso” a Sarzana: la festa abbraccia l’intero centro storico, trasformando piazze, vie e locali in un unico grande spazio di musica e convivialità. lanazione.it

Dopo 10 anni di servizio tra centro storico, parchi e cerimonie ufficiali, “Ganghero” lascia la città per una nuova vita a Cercina: aiuterà i ragazzi con disabilità https://bit.ly/pensioneegidio25 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.