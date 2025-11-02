Il futuro di Latina passa per l' università ecco le proposte
Martedì la Cisl di Latina, insieme all’Usr Cisl del Lazio, promuove il convegno “Latina Universitaria: più opportunità, più futuro”, presso la sala conferenze dell’Università La Sapienza di Latina. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare e ampliare l’offerta universitaria nel capoluogo e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
LATINA | Futuro dell’ex Cinema Augustus: i consiglieri PD propongono il festival culturale - facebook.com Vai su Facebook
Latina, giovedì la camera di consiglio definitiva sul futuro della società: le ultime - Il Tribunale che dovrà decidere sul possibile fallimento della società nerazzurra, infatti, si è riaggiornato a giovedì, ... gianlucadimarzio.com scrive