C' è una tradizione antica per guidare i Magi verso la porta delle nostre case Diamole un senso nuovo

Ogni anno, una tradizione antica accompagna il passaggio dei Magi verso le nostre case, simbolo di speranza e continuità. Quest’anno, possiamo reinterpretarla come un invito a riscoprire i momenti di calma e riflessione che seguono le festività. Dopo l’Epifania, la routine si riprende, portando con sé un’opportunità per affrontare con serenità i giorni a venire, mantenendo vivo il senso di condivisione e tradizione.

Epifania tutte le feste porta via. E ci siamo un'altra volta. La solita normalità, che già si è fatta sentire abbondantemente, ora la fa da padrona. Gli addobbi, gli alberi, i presepi finiscono inscatolati in cantina, insieme ai sentimenti dolciastri, alle parole belle e al sentirci più buoni. Ricomincia la battaglia. Siamo stati davanti alla grotta di Betlemme (in qualcuno dei milioni di modi in cui è stata rappresentata), siamo stati magari a Messa, siamo stati anche in confessionale (qualcuno può dire) e adesso dove andiamo? Uscendo dalla porta della stalla di Gesù, uscendo dalle porte della chiesa, uscendo dalle nostre case in festa dove si va? Davanti a noi si prospettano incroci di impegni, tensioni, stress, impazienze, irosità, nevrosi, incomprensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

