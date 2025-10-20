Nuovo volto per la stazione di Ostia Antica | sarà la porta d’accesso al Parco Archeologico
Ostia, 20 ottobre 2025 – Una stazione totalmente riqualificata, dotata di nuove banchine e servizi, che rappresenterà anche una vera e propria “ Porta” per l’accesso all’area Archeologica del Parco di Ostia. Domani, 21 ottobre 2025, con la pubblicazione del bando per l’assegnazione del progetto, la Regione Lazio darà il via all’iter per la nascita della nuova stazione di Ostia Antica. L’obiettivo è quello di dare all’attuale struttura, la cui costruzione risale alla fine degli anni 50, una doppia funzione: una moderna e rinnovata stazione che funga anche da collegamento con la vasta area di interesse turistico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
