calciomercato inter le ultime su joao cancelo e valentin carboni

Le trattative di calciomercato dell’Inter sono già avviate, con sguardo sia a rinforzi che a cessioni. Al momento, si parla di un possibile ritorno di Joao Cancelo, mentre Valentin Carboni si prepara a tornare in Argentina per consolidare la propria crescita. Queste operazioni rappresentano alcune delle mosse strategiche del club in questa fase della sessione di mercato.

Un possibile colpo in entrata e un’uscita – per così dire – di prospettiva. Il calciomercato dell’ Inter è già nel vivo delle trattative: per un Joao Cancelo che non ha ancora detto sì un Valentin Carboni che tornerà in Argentina per maturare quell’esperienza necessaria per meritarsi nuovamente in futuro con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

