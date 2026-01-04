Calciomercato Inter le ultime su Joao Cancelo e Valentin Carboni
Le trattative di calciomercato dell’Inter sono già avviate, con sguardo sia a rinforzi che a cessioni. Al momento, si parla di un possibile ritorno di Joao Cancelo, mentre Valentin Carboni si prepara a tornare in Argentina per consolidare la propria crescita. Queste operazioni rappresentano alcune delle mosse strategiche del club in questa fase della sessione di mercato.
Un possibile colpo in entrata e un’uscita – per così dire – di prospettiva. Il calciomercato dell’ Inter è già nel vivo delle trattative: per un Joao Cancelo che non ha ancora detto sì un Valentin Carboni che tornerà in Argentina per maturare quell’esperienza necessaria per meritarsi nuovamente in futuro con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Calciomercato Inter, corsa a tre per Valentin Carboni
Leggi anche: Calciomercato Inter, Diego Milito vuole Valentin Carboni
Inter, avanti tutta per João Cancelo: Acerbi verso l'Al-Hilal?; Cancelo in rottura con l'Al-Hilal, sondaggi per Inter e Juve; Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi ed è nel mirino di Chivu; Inter, arriva Cancelo? Aggiornamenti mercato oggi 3 gennaio, le ultime sulla trattativa.
Calciomercato Inter news/ Joao Cancelo, la richiesta di Inzaghi: chi vuole in cambio? (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi 3 gennaio 2026: per Joao Cancelo la trattativa continua serrata, ma Simone Inzaghi chiede in cambio un difensore per l’ok. ilsussidiario.net
Joao Cancelo torna all'Inter? Il Milan pensa a Min-jae Kim per la difesa. Juventus-Kenan Yildiz avanti insieme: si può chiudere per il rinnovo - La sessione invernale si è aperta dal poche ore e già cominciano a susseguirsi notizie su notizie relative alle big italiane ed europee. eurosport.it
Calciomercato Inter news/ Per Joao Cancelo si accelera: affare in tempi brevi? (oggi 1 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi giovedì 1 gennaio 2026, per Joao Cancelo si stringono i tempi, i nerazzurri puntano ad averlo già contro il Napoli. ilsussidiario.net
CALCIOMERCATO INTER: CANCELO VICINO?LE ULTIME SU CARBONI, ACERBI, PALACIOS...
#Inter #SerieA #Calciomercato #Cancelo #InterBologna Il Bologna è un luogo della mente Cancelo può attendere. Che si prenda il suo tempo, che ascolti il vento di Barcellona e decida se quel suono è melodia o illusione. Milano, intanto, non aspetta nessun x.com
Tutte le trattative di calciomercato: si apre la finestra di gennaio, Inter e Roma molto attive. Tutte le news in tempo reale - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.