Calciomercato 2026 | Vlahovic Dybala Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno
A giugno si intensificano le voci di calciomercato, con top player come Vlahovic, Dybala e Lewandowski in scadenza. È il periodo in cui i club valutano le strategie per il futuro, e le trattative si fanno più frequenti. Ricostruire le possibilità e le mosse di mercato è importante per comprendere le dinamiche che interesseranno la stagione 2026.
Giugno è il mese in cui i telefoni non tacciono. Le chat si riempiono di spifferi, i procuratori misurano parole e silenzi. Le società pesano conti e ambizioni. In mezzo, un dato semplice: quando un contratto finisce, cambia il baricentro del potere. Top in bilico: tra scadenza e ultimatum. La lista dei “quasi liberi” accende il calciomercato 2022. C’è chi arriva davvero a fine accordo e chi usa la scadenza come leva. Paulo Dybala è il caso simbolo: intesa saltata con la Juventus, contratto al 30 giugno 2022, quindi firma a parametro zero con la Roma a luglio. Dato verificabile nei comunicati ufficiali dei club. 🔗 Leggi su Tvplay.it
I "grandi" tra i parametri zero - Sono i giorni in cui si comincia a discutere dei calciatori che andranno in scadenza alla fine della stagione. gazzetta.it
Calciomercato Juventus news/ Dusan Vlahovic, è rottura: andrà via a zero (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Juventus news oggi 3 gennaio 2026: con Dusan Vlahovic la rottura sembra ormai definitiva, andrà via a parametro zero a giugno. ilsussidiario.net
Calciomercato Serie A, Baldanzi pronto a salutare la Roma: sempre più vicino all’Hellas Verona - Con il mercato in entrata in gran fermento (vedi Raspadori e Zirkzee, ma non solo), la Roma ha necessità di far uscire qualche giocatore a gennaio. agimeg.it
