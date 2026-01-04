A giugno si intensificano le voci di calciomercato, con top player come Vlahovic, Dybala e Lewandowski in scadenza. È il periodo in cui i club valutano le strategie per il futuro, e le trattative si fanno più frequenti. Ricostruire le possibilità e le mosse di mercato è importante per comprendere le dinamiche che interesseranno la stagione 2026.

Giugno è il mese in cui i telefoni non tacciono. Le chat si riempiono di spifferi, i procuratori misurano parole e silenzi. Le società pesano conti e ambizioni. In mezzo, un dato semplice: quando un contratto finisce, cambia il baricentro del potere. Top in bilico: tra scadenza e ultimatum. La lista dei “quasi liberi” accende il calciomercato 2022. C’è chi arriva davvero a fine accordo e chi usa la scadenza come leva. Paulo Dybala è il caso simbolo: intesa saltata con la Juventus, contratto al 30 giugno 2022, quindi firma a parametro zero con la Roma a luglio. Dato verificabile nei comunicati ufficiali dei club. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Calciomercato 2026: Vlahovic, Dybala, Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno

