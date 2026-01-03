Vlahovic Dybala Lewandowski e altri | i grandi nomi del calcio in scadenza a giugno

Ogni anno, con l’approssimarsi di giugno, si riaccende l’interesse per i contratti dei grandi calciatori. Vlahovic, Dybala, Lewandowski e altri attesi a scadenza rappresentano momenti chiave per club e tifosi. Le trattative si susseguono tra indiscrezioni e voci, mentre i giocatori valutano il futuro. Un periodo di transizione che, anche quest’anno, prevede cambiamenti e nuove opportunità nel mondo del calcio.

Ogni inverno ritorna la stessa attesa: i grandi calciatori in “zona rossa” di contratto, le trattative che diventano sussurri, i telefoni che vibrano all’ora sbagliata. È il lato più umano del mercato: decisioni che cambiano carriere, spogliatoi e mappe del potere calcistico, tutte concentrate nei sei mesi che portano a giugno. Chi può firmare da subito. Da gennaio, chi entra negli ultimi sei mesi può firmare un pre-contratto con club esteri. È la regola FIFA (art. 18) nata dopo la sentenza Bosman, e ha spostato gli equilibri del calciomercato moderno. Vale per tutti, anche per i nomi più pesanti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Vlahovic, Dybala, Lewandowski e altri: i grandi nomi del calcio in scadenza a giugno Leggi anche: Da Maignan a Lewandowski: la Top 11 dei giocatori in scadenza a giugno Leggi anche: Lewandowski, Maignan e Vlahovic: tutti i giocatori in scadenza nel 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vlahovic, Dybala, Lewandowski e non solo: ecco i migliori giocatori in scadenza a giugno; Da Vlahovic e Dybala a Lewandowski e De Vrij: a gennaio si liberano le stelle; Vlahovic, Dybala, Lewandowski e non solo: ecco i migliori giocatori in scadenza a giugno; Vlahovic, Dybala, Lewa e non solo: dove giocheranno i campioni in scadenza?. I "grandi" tra i parametri zero - Sono i giorni in cui si comincia a discutere dei calciatori che andranno in scadenza alla fine della stagione. gazzetta.it

Mercato Juventus, le grandi manovre (delle altre) per Dusan Vlahovic - L’attaccante serbo, che è in forza alla Juventus, non ha ancora trovato l’accordo con il club bianconero per il rinnovo e il tempo sta passando inesorabilmente. sportal.it

Vlahovic, prove di intesa con la Juventus ma occhio al Barcellona: è il prescelto per il dopo-Lewandowski - Lewandowski, ma la trattativa per il rinnovo con i bianconeri non è stata ancora accantonata ... sport.virgilio.it

#Vlahovic, @PauDybala_JR, @lewy_official: quale di questi svincolati giocherà nel @acmilan | #VIDEO - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Dybala #Lewandowski #transfers x.com

Calciomercato, Da Vlahovic a Dybala, da Lewandowski a Mkhitaryan: tutti i big in scadenza che possono partire a gennaio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.