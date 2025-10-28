Buste paga arrivano gli sconti fiscali | chi guadagna davvero con i nuovi tagli alle tasse

Taglio Irpef al 33% per il ceto medio, maxi sconto al 15% su straordinari e notturni, premi di risultato quasi detassati e incentivi ai rinnovi contrattuali: la manovra economica da 4,2 miliardi porta più soldi in busta paga, ma solo per chi rientra nelle soglie di reddito previste. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Buste paga ridotte e vessazioni continue: ai domiciliari per caporalato due imprenditori di Barcellona https://gazzettadelsud.it/?p=2118983 - facebook.com Vai su Facebook

Buste paga promosse dai lavoratori italiani ma con appena il sei e mezzo https://ilsole24ore.com/art/buste-paga-promosse-lavoratori-italiani-ma-appena-sei-e-mezzo-AHefTMHD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echob - X Vai su X

Buste paga, arrivano gli sconti fiscali: chi guadagna davvero con i nuovi tagli alle tasse - Taglio Irpef al 33% per il ceto medio, maxi sconto al 15% su straordinari e notturni, premi di risultato quasi detassati e incentivi ai rinnovi contrattuali ... Da fanpage.it

Nuovi sconti fiscali e buste paga più ricche: ecco chi ne beneficia - Buste paga più ricche e sconti fiscali: come la Legge di Bilancio sostiene i lavoratori e il ceto medio. notizie.it scrive

Buste paga, sconti fiscali ma non per tutti: tutte le soglie dei nuovi tagli di tasse - Dalla riduzione dell’Irpef alla detassazione sui premi di risultato, tutti i paletti alla nuova sforbiciata fiscale del governo ... Scrive repubblica.it