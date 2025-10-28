Buste paga arrivano gli sconti fiscali | chi guadagna davvero con i nuovi tagli alle tasse

Fanpage.it | 28 ott 2025

Taglio Irpef al 33% per il ceto medio, maxi sconto al 15% su straordinari e notturni, premi di risultato quasi detassati e incentivi ai rinnovi contrattuali: la manovra economica da 4,2 miliardi porta più soldi in busta paga, ma solo per chi rientra nelle soglie di reddito previste. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

