Busta paga più alta dal 2026 meno tasse su straordinari premi e aumenti | le novità della legge di bilancio
La Legge di Bilancio 2026 prevede un taglio delle tasse per i dipendenti del settore privato: flat tax al 15% su lavoro festivonotturno, 1% sui premi e 5% sugli aumenti contrattuali. Lo sconto si applicherebbe però solo a chi non supera i 40mila euro annui di reddito complessivo. Ecco le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Da tre a sei euro in busta paga: la mini-detassazione dei rinnovi - X Vai su X
Irpef, in busta paga fino a 440 euro in più: le simulazioni - facebook.com Vai su Facebook
Busta paga più alta dal 2026, meno tasse su straordinari, premi e aumenti: le novità della legge di bilancio - La Legge di Bilancio 2026 prevede un taglio delle tasse per i dipendenti del settore privato: flat tax al 15% su lavoro festivo/notturno, 1% sui premi ... fanpage.it scrive
Busta paga più alta: tra nuovi bonus e conferme, nel 2026 tanti soldi in più - Dal prossimo anno, la retribuzione sarà più alta per molti lavoratori. Segnala informazioneoggi.it
Busta paga di dicembre più bassa a causa del conguaglio Irpef: di cosa si tratta - A seguito del conguaglio Irpef, la busta paga di dicembre potrebbe essere più bassa. Riporta quifinanza.it