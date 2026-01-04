Brindisi | Il conviviale Oggi e domani

Brindisi ospita oggi e domani “Il Conviviale – Festival dell’Enogastronomia”, promosso dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi. L’evento si inserisce nel calendario “Brindisi a Natale 2025”, un insieme di iniziative culturali e di spettacolo organizzate dal Comune e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, offrendo un’occasione per scoprire e valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Domenica 4 e lunedì 5 gennaio Brindisi ospita “Il Conviviale – Festival dell’Enogastronomia”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi, inserita in “Brindisi a Natale 2025”, il cartellone di appuntamenti culturali e di spettacolo curato dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi. L’evento enogastronomico si svolgerà in uno dei tratti più caratteristici della nostra città, ovvero l’area compresa tra piazza Duomo, via Colonne, via Scolmafora e la Scalinata Virgilio, che diventerà un unico grande spazio espositivo per le migliori aziende del comparto enogastronomico del nostro territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

