Domani si disputano due recuperi al vertice, offrendo opportunità importanti per Brindisi e Cividale di risalire in classifica. Nel frattempo, Bergamo sorprende tutti vincendo con un netto margine sulla capolista Brindisi, sottraendole il primato e regalando una chance alla Vuelle di avvicinarsi alla vetta.

© Ilrestodelcarlino.it - Domani due recuperi al vertice. Occasione per Brindisi e Cividale

L’impresa della 17ª giornata è di Bergamo che rifila 15 punti di scarto alla capolista Brindisi, scalzandola dal trono e facendo un bel regalo alla Vuelle. Eroe di giornata Andrea Loro, autore di un trentello che giustifica la sua chiamata nella Nazionale di 3 contro 3. Il salto di qualità per il Gruppo Mascio viene dall’ingaggio di Gabriele Stefanini, uno dei top scorer della scorsa stagione: sesta prestazione su sei chiusa in doppia cifra (domenica 17 punti) al il rientro dopo il lungo infortunio. Alla Valtur non sono bastate le prestazioni di Copeland (24) e Miani (16) per stare al passo coi lombardi che hanno tirato col 43% da tre punti. Ilrestodelcarlino.it

Pgs Domenico Savio domani impegnato nel recupero contro la Futsl Cl. -- TRC -- Tele Radio Canicattì

Domani due recuperi al vertice. Occasione per Brindisi e Cividale - L’impresa della 17ª giornata è di Bergamo che rifila 15 punti di scarto alla capolista Brindisi, scalzandola dal trono e facendo un bel regalo alla Vuelle. ilrestodelcarlino.it