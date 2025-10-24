Arezzo, 24 ottobre 2025 – Non si ferma la solidarietà a Castiglion Fiorentino, sSold out” la conviviale di domani sera a favore dell'associazione “Amici di Vada”. Pienone alla conviviale a favore dell'associazione “Amici di Vada” organizzata dal gruppo volontari di Castiglioni Aiuta e dal circolo de “La Noceta” Acli con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino. L'evento in programma domani sera è un ulteriore esempio di amicizia tra persone che vanno oltre i confini comunali. 3 associazioni insieme, infatti, per dare una mano a chi attraversa momenti di difficoltà o ha bisogno di essere sostenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, sold out” la conviviale di domani sera a favore dell'associazione “Amici di Vada”