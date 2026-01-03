Juventus Bremer festeggia le 100 presenze
Bremer ha raggiunto le 100 presenze con la Juventus, un traguardo importante per il difensore brasiliano. In una giornata che avrebbe preferito celebrare con una vittoria, le sue parole riflettono comunque soddisfazione per questo risultato. La sua presenza in campo testimonia l’importanza e la continuità del giocatore nella squadra, contribuendo alla stabilità della difesa bianconera.
Le parole di Bremer Sarebbe stato meglio festeggiare con una vittoria, ma le 100 presenze del brasiliano sono state comunque una buona notizia. Gleison Bremer festeggia le 100 presenze con la Juventus. Nel pre partita del match con il Lec di DAZN ha parlato del suo rientro in campo dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
