Juventus Bremer festeggia le 100 presenze

Bremer ha raggiunto le 100 presenze con la Juventus, un traguardo importante per il difensore brasiliano. In una giornata che avrebbe preferito celebrare con una vittoria, le sue parole riflettono comunque soddisfazione per questo risultato. La sua presenza in campo testimonia l’importanza e la continuità del giocatore nella squadra, contribuendo alla stabilità della difesa bianconera.

