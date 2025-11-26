Cambiaso scoppia di orgoglio dopo le 100 presenze raggiunte con la maglia della Juventus Il suo messaggio sui social – FOTO
Cambiaso scoppia di orgoglio dopo le 100 presenze raggiunte con la maglia della Juventus. Il messaggio sui social dell’esterno bianconero. Andrea Cambiaso ha raggiunto un traguardo significativo per la sua carriera in bianconero, tagliando il nastro delle 100 presenze ufficiali con la maglia della Juventus durante la recente sfida di Champions League contro il BodøGlimt. L’esterno ha voluto celebrare l’importante momento con un messaggio breve ma intenso e pieno di orgoglio condiviso sul suo profilo Instagram. Cento volte grazie: l’orgoglio di vestire il bianconero. Il traguardo delle 100 presenze non è un numero da poco, specialmente per un calciatore che ha saputo conquistare un ruolo centrale all’interno della squadra grazie alla sua duttilità e alla sua costanza di rendimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
