Cambiaso scoppia di orgoglio dopo le 100 presenze raggiunte con la maglia della Juventus Il suo messaggio sui social – FOTO

Cambiaso scoppia di orgoglio dopo le 100 presenze raggiunte con la maglia della Juventus. Il messaggio sui social dell’esterno bianconero. Andrea Cambiaso  ha raggiunto un  traguardo significativo  per la sua carriera in bianconero, tagliando il nastro delle  100 presenze  ufficiali con la maglia della  Juventus  durante la recente sfida di  Champions League  contro il  BodøGlimt. L’esterno ha voluto celebrare l’importante momento con un  messaggio breve ma intenso  e pieno di  orgoglio  condiviso sul suo profilo  Instagram. Cento volte grazie: l’orgoglio di vestire il bianconero. Il  traguardo delle 100 presenze  non è un numero da poco, specialmente per un calciatore che ha saputo  conquistare un ruolo centrale  all’interno della squadra grazie alla sua  duttilità  e alla sua  costanza  di rendimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

