È il giorno del "bomba day" a Monterotondo. Dalle prime ore di domenica 21 dicembre è scattato il complesso piano di emergenza per la gestione delle operazioni per rimuovere un ordigno inesploso che risale alla Seconda guerra mondiale e che è stato trovato su via Galvani l'11 dicembre, nella zona. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Bomba day a Monterotondo, oggi l'evacuazione dalla zona rossa. Tutte le informazioni

Leggi anche: Bomba day a Monterotondo, conto alla rovescia per l'evacuazione dalla zona rossa. Modifiche a bus e treni

Leggi anche: Bomba day a Monterotondo, saranno evacuati i residenti nella "zona rossa"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bomba day a Monterotondo, saranno evacuate 2.500 persone nella zona rossa: l'elenco completo delle vie interessate; Bomba day a Monterotondo, saranno evacuati i residenti nella zona rossa; Bomba a Monterotondo: i dettagli della rimozione col Sindaco Varone; Bomba della Seconda Guerra Mondiale da 450 chili di esplosivo a Monterotondo: disposta l'evacuazione in 25 strade.

Bomba day a Monterotondo, domenica 21 dicembre evacuazioni nella zona rossa - Domenica 21 dicembre si svolgeranno le operazioni di rimozione e messa in sicurezza di un ordigno bellico inesploso ... romadailynews.it

Bomba della Seconda Guerra Mondiale da 450 chili di esplosivo a Monterotondo: disposta l’evacuazione in 25 strade - Previsto per domenica 21 dicembre il bomba day, quando l'ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale verrà rimosso dall'esercito e successivamente ... fanpage.it