Bomba day a Monterotondo oggi l' evacuazione dalla zona rossa Tutte le informazioni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno del "bomba day" a Monterotondo. Dalle prime ore di domenica 21 dicembre è scattato il complesso piano di emergenza per la gestione delle operazioni per rimuovere un ordigno inesploso che risale alla Seconda guerra mondiale e che è stato trovato su via Galvani l'11 dicembre, nella zona. 🔗 Leggi su Romatoday.it

