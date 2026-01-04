Blitz Usa in Venezuela Trump | Il Paese a noi fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno per governare | Maduro è a New York | trasferito nel carcere del Chapo e Ghislaine Maxwell

Nelle ultime ore si sono intensificati gli eventi in Venezuela, con un intervento statunitense e il trasferimento di Maduro a New York. Dopo recenti attacchi alle navi, alle 7 (ora italiana) è iniziato un bombardamento nella regione. Il leader venezuelano e la sua consorte sono stati prelevati e trasferiti nel carcere di New York, segnando un momento di tensione politica e militare nel paese.

Blitz Usa contro il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati. Trump: 'Atterreranno a New York' - Il presidente Usa ha seguito l'operazione in tempo reale: 'Nessuna vittima statunitense'. ansa.it

Blitz Usa contro il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati - Voci di una 'arresto negoziato', Venezuela chiede una riunione Onu. ansa.it

Venezuela, Conte: “Palese violazione del diritto internazionale. Meloni condanni questi attacchi”. Bonelli e Fratoianni: “Trump è un pirata globale” https://www.blitzquotidiano.it/politica/venezuela-conte-palese-violazione-del-diritto-internazionale-meloni-conda - facebook.com facebook

Cronaca di un blitz. Missili Usa sul Venezuela, catturati Nicolas Maduro e Cilia Flores sorpresi nel sonno x.com

