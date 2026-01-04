Blitz Usa in Venezuela Trump | Il Paese a noi fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno per governare | Maduro è a New York | trasferito nel carcere del Chapo e Ghislaine Maxwell 

Nelle ultime ore si sono intensificati gli eventi in Venezuela, con un intervento statunitense e il trasferimento di Maduro a New York. Dopo recenti attacchi alle navi, alle 7 (ora italiana) è iniziato un bombardamento nella regione. Il leader venezuelano e la sua consorte sono stati prelevati e trasferiti nel carcere di New York, segnando un momento di tensione politica e militare nel paese.

Dopo i colpi alle navi delle settimane scorse, alle 7 (ora italiana) scatta il bombardamento. In pochi secondi vengono prelevati il leader di Caracas e la moglie, portati in serata a New York. Gli Usa: saranno incriminati per narcoterrorismo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

