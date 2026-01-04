Attacco Usa in Venezuela Trump | Governeremo il Paese fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno Ma il regime di Caracas | Pronti a resistere L' aereo con Maduro arrivato a New York

Da xml2.corriere.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela si intensificano con l’attacco americano, mentre il regime di Caracas annuncia la volontà di resistere. Trump conferma l’uso di un’operazione militare e la cattura di Maduro, coinvolto in un’azione con numerosi aerei. Nel frattempo, il presidente venezuelano e la moglie sono stati intercettati a New York, aprendo un nuovo capitolo in questa crisi internazionale.

«Operazione Martello di mezzanotte», Maduro catturato con la moglie in camera da letto. Trump: «Operazione con 150 aerei.?Le compagnie petrolifere americane si insedieranno in Venezuela». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

attacco usa in venezuela trump governeremo il paese fino alla transizione machado non ha il sostegno ma il regime di caracas pronti a resistere l aereo con maduro arrivato a new york

© Xml2.corriere.it - Attacco Usa in Venezuela, Trump: «Governeremo il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere». L'aereo con Maduro arrivato a New York

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Governeremo noi il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere»

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno» 

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; La conferma di Trump: “Abbiamo colpito un porto in Venezuela”. Blitz nel Pacifico, due morti.

attacco usa venezuela trumpL'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese» - In una conferenza stampa fiume il presidente Usa rivendica apertamente l’intervento a Caracas come applicazione dell’“America First”, dichiarando che ... avvenire.it

attacco usa venezuela trumpVenezuela, attacco Usa a Caracas, Trump: “Pronti a nuovo attacco, Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte. fanpage.it

attacco usa venezuela trumpAttacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Video Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.