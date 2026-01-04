Attacco Usa in Venezuela Trump | Governeremo il Paese fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno Ma il regime di Caracas | Pronti a resistere L' aereo con Maduro arrivato a New York

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela si intensificano con l’attacco americano, mentre il regime di Caracas annuncia la volontà di resistere. Trump conferma l’uso di un’operazione militare e la cattura di Maduro, coinvolto in un’azione con numerosi aerei. Nel frattempo, il presidente venezuelano e la moglie sono stati intercettati a New York, aprendo un nuovo capitolo in questa crisi internazionale.

Venezuela, attacco Usa a Caracas, Trump: “Pronti a nuovo attacco, Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte. fanpage.it

Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Dopo 10 ore, sono arrivate le prime parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’attacco di Trump in Venezuela. Ed è una supercazzola senza precedenti, un centrifugato di servilismo e cerchiobottismo in cui Meloni riesce a dire tutto e il contrario - facebook.com facebook

Non proprio quel che diceva Trump ++ Vicepresidente del Venezuela agli Usa, 'rilasciate Maduro' ++ 'E' l'unico presidente di questo Paese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.