La cena solidale organizzata da Fondazione Super Sud e Banco Alimentare Campania si propone di sostenere i bambini ricoverati durante il periodo natalizio. Un momento di condivisione che mira a portare un po’ di conforto e allegria a chi affronta le festività in ospedale. Un’iniziativa semplice ma significativa, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del sostegno e della solidarietà in momenti di bisogno.

Tempo di lettura: 3 minuti Una sala gremita e un unico grande obiettivo: portare un sorriso ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 de “Il Giocattolo Sospeso”, l’evento solidale promosso dalla Fondazione Super Sud ETS insieme al Banco Alimentare Campania, che anche quest’anno ha rinnovato un gesto di concreta vicinanza ai più fragili. Da sette anni la Fondazione Super Sud porta avanti questo appuntamento di solidarietà, diventato ormai una tradizione sul territorio, e da due anni realizzato in sinergia con il Banco Alimentare Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

