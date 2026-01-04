Avatar | Fuoco e Cenere Micheal Mann lo ha amato | Jim Cameron ha creato un' intera biologia aliena

Quando un autore come Michael Mann prende posizione, difficilmente lo fa per moda. E infatti il suo entusiasmo per la saga di Avatar - spesso accusata di puntare più sullo spettacolo che sulla scrittura - suona come una dichiarazione critica precisa e sorprendentemente radicale. Michael Mann celebra Avatar: Fire and Ash come un risultato straordinario e guarda all'intera saga di James Cameron come a un futuro magnum opus. Una presa di posizione controcorrente che riapre il dibattito sul valore artistico della trilogia. Mann, Cameron e l'elogio dello spettacolo alieno Nel panorama delle dichiarazioni cinefile più spiazzanti, Michael Mann ha ormai un posto riservato.

Avatar: Fuoco e Cenere, Jack Champion racconta come ha lavorato sull'aspetto di Spider - Jack Champion interpreta Spider in Avatar ed è tornato in Avatar: Fuoco e Cenere con un ruolo più centrale nella trama, ma con il suo look di sempre. comingsoon.it

Avatar: Fuoco e cenere ha incassato 760 milioni di dollari al box office dopo due settimane - Buona la seconda per Avatar: Fuoco e cenere, che dopo un primo fine settimana ottimo ma non stellare al botteghino, è riuscito a rifarsi durante la pausa natalizia. it.ign.com

