Avatar | Fuoco e Cenere James Cameron ha inviato ai cinema istruzioni rigorose sulla proiezione

James Cameron, regista di Avatar: Fuoco e Cenere, ha inviato istruzioni dettagliate per la proiezione del film ai cinema. Desideroso di garantire un’esperienza visiva e sonora impeccabile, ha fornito indicazioni precise su audio e inquadrature, dimostrando il suo impegno nel perfezionare ogni aspetto della visione.

Il cineasta non vuole lasciare niente al caso e per offrire agli spettatori la miglior esperienza possibile ha inviato perfino una tabella con informazioni su audio e inquadratura. James Cameron ha inviato una lettera firmata personalmente ai cinema che proietteranno Avatar: Fuoco e Cenere contenente istruzioni rigorose per la proiezione. In una nota che si apre con la scritta "Gentile proiezionista", Cameron ha specificato a cosa i tecnici dovrebbero prestare attenzione durante la proiezione del film. "Nel DCP sono inclusi un file di specifiche di proiezione e una tabella per l'inquadratura, con informazioni cruciali su livelli di luce, configurazione audio, inquadratura corretta, ecc. Movieplayer.it

